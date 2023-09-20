BIST 7.752
DOLAR 27,04
EURO 28,99
ALTIN 1.689,41
HABER /  GÜNCEL

Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan davada tahliye kararı

Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan davada tahliye kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında Yasin Hayal, Ali Fuat Yılmazer ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Adem Sağlam'ın tahliyesine karar verdi.

Abone ol

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında Yasin Hayal, Ali Fuat Yılmazer ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Adem Sağlam'ın tahliyesine karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Telefon dolandırıcılarının hedefi bu defa yaşlı çift oldu!
Telefon dolandırıcılarının hedefi bu defa yaşlı çift oldu!
Özgür Özel bana bakanlık teklif etti! Selçuk Özdağ'dan yeni ifşaat
Özgür Özel bana bakanlık teklif etti! Selçuk Özdağ'dan yeni ifşaat
Fatih Erbakan'dan 31 Mart'ta çıtayı daha ileri taşıma sözü
Fatih Erbakan'dan 31 Mart'ta çıtayı daha ileri taşıma sözü
Trendyol Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı
Muhsin Yazıcıoğlu davası gelecek seneye ertelendi!
Muhsin Yazıcıoğlu davası gelecek seneye ertelendi!
Antalya'da temizlik işçisi 7 milyon liralık çek buldu, gitti polise teslim etti!
Antalya'da temizlik işçisi 7 milyon liralık çek buldu, gitti polise teslim etti!
CHP'li Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'nde ziyaret turu!
CHP'li Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'nde ziyaret turu!
Malatya Şeker Fabrikası’nda 68. pancar alım kampanyası başladı
Malatya Şeker Fabrikası’nda 68. pancar alım kampanyası başladı
Giresun'da bahçedeki su deposuna düşen kadın AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı!
Giresun'da bahçedeki su deposuna düşen kadın AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı!
İSPARK katlı otoparkında onlarca sıfır araç görüntülendi
İSPARK katlı otoparkında onlarca sıfır araç görüntülendi
Antalya Gazipaşa’da şap aşısı yapılmaya başlandı!
Antalya Gazipaşa’da şap aşısı yapılmaya başlandı!
Artvin’de 10 Hektarlık alanda Millet Ormanı oluşturulacak
Artvin’de 10 Hektarlık alanda Millet Ormanı oluşturulacak