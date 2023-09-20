Doğal afetlerde ve trafik kazası harici durumlarda trafik sigortası neleri kapsar? AAT Hukuk Bürosu avukatı Ali Alper Tüfekçi açıkladı

AAT Hukuk Bürosu avukatı Ali Alper Tüfekçi, zorunlu trafik sigortasıyla ilgili milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren sorulara cevap verdi.

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Trafik sigortalarıyla ilgili merak edilen ve kimi araç sahiplerinin bilmediği konularla ilgili önemli bilgileri, AAT Hukuk Bürosu avukatı Ali Alper Tüfekçi, paylaştı.

Öncelikle Trafik Sigortası Nedir?

Bilindiği üzere Trafik Sigortası olarak bilinen Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının kapsamı trafik kazaları sonucu meydana gelebilecek maddi veyahut bedeni zararların tarafların kusuru nispetinde sigortadan tazminidir. Trafik sigortası, herhangi bir aracın başka bir araca veyahut herhangi bir kişiye verdiği zararları tazmin etmek amacıyla kurulan bir sigorta biçimidir.

Doğal Afetler Trafik Sigortası Kapsamında Mıdır?

Trafik Sigortası az önce de belirtildiği gibi araçtan kaynaklı hasarların ve zararların tazmini amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Trafik Sigortası doğal afetlerin; yani sel, dolu, çığ, fırtına, deprem vs gibi doğal afetlerin vermiş olduğu araç hasarlarını karşılamamaktadır. Örnek vermek gerekirse; dolu yağışı sebebiyle araçta meydana gelecek hasarları trafik sigortası karşılamamaktadır.

Doğal Afetler Dolayısıyla Meydana Gelen Zararlardan Korunmak İçin Ne Yapılmalı?

Trafik Sigortası tarafından korunamayan veyahut koruma kapsamına alınamayan durumlarda İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası ile koruma kapsamı genişletilebilmektedir. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası halk arasında Kasko Sigortası olarak bilinmektedir. Trafik Sigortası ile korunamayan, başka bir deyişle koruma kapsamı dışında kalan doğal afetlerden kaynaklı zararların Kasko Sigortası ile araç sahibi tarafından koruma altına alınması mümkündür.

Doğal afetlerden; yani sel, dolu, çığ, fırtına, deprem gibi doğal olaylardan kaynaklanan araç hasarlarından korunmak isteyen vatandaşlar ancak Kasko Sigortasına ekleyeceği doğal afet klozu ile birlikte bu tür durumlardan korunabilecektir.

Kasko Sigortasının sağladığı bu koruma kapsamı; doğal afetler sonucu meydana gelebilecek çarpma, çarpılma, devrilme, yanmayı ve aklınıza gelebilecek diğer tüm durumları kapsamaktadır. Fakat bilinmesi gerekir ki; tek bir kloz ile tüm bu durumlar koruma kapsamına alınmamakta, bazen bazı doğal afetler için ekstra kloz eklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Kasko Sigortası ile araçta meydana gelen hasarlar koruma kapsamına alınmak istenir ise mutlaka klozlara dikkat edilmeli ve klozların sizi hangi durumlardan kurtardığı bilinmelidir. Örnek vermek gerekirse kasko poliçesi içerisinde deprem, yangın, sel vb. hepsi tek bir kloz içerisinde yer alabileceği gibi ayrı ayrı kloz olarak da yer alabilmektedir. Kasko poliçesinin doğal afetler, yangın, sel vb. doğa olaylarının yanı sıra çalınma, hırsızlık gibi durumlar için de sigortalanarak genişletilmesi mümkündür. Ancak uygulamada araç sahipleri sigorta maliyetlerinin daha düşük olması amacıyla yalnızca meydana gelecek kazalar nedeniyle araçları sigortalamakta olağan üstü doğa olayları ve hırsızlık gibi ekstrem durumlarda hasarını sigortadan tazmin edememekle karşı karşıya kalmaktadır.

Sonuç olarak; Trafik Sigortası doğal afetlerden kaynaklanan araç hasarlarını karşılamamaktadır. Trafik Sigortasına ekstra teminat ekleyerek bu tür zararlardan korunmak mümkün değildir. Doğal afetlerden kaynaklanan zararlardan korunmak istenir ise mutlaka Kasko Sigortası yaptırılmalı ve klozlara dikkat edilmelidir.