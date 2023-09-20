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Gipsy Kings by Andre Reyes, İstanbul'da sevenleriyle buluştu

Gipsy Kings by Andre Reyes, İstanbul'da sevenleriyle buluştu

Latin müziğin dünya çapında bilinen grubu Gipsy Kings by Andre Reyes, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Andre Reyes yönetimindeki Grammy ödüllü efsanevi grup, konserdeki iyi performansı nedeniyle dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Gipsy Kings by Andre Reyes, Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla sahne aldığı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Djobi Djoba, Bamboleo, La Dona, Bem Bem Maria, Un Amore adlı şarkılarından oluşan repertuvarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Batı pop ve Latin ritimleri ile geleneksel flamenko stillerini harmanlayan ve dünyanın dört bir yanında unutulmaz konserlere imza atan Gipsy Kings, kurucu üyelerinden dünyaca ünlü Andre Reyes’ın yönetiminde ailenin diğer müzisyen üyelerinin de yer aldığı kadroyla hayranlarının karşısına çıktı. Latin ezgilerinin şarkılar kadar danslarla da hissedildiği gecede coşku dolu anlar yaşandı.

Her şarkısı arasında İstanbul’a ve gelenlere teşekkür eden Andre Reyes, “Bu geceyi bir kelime ile açıklamak gerekirse inanılmaz diyebilirim. Gelen herkese sonsuz teşekkürler, bizlerle birlikte bu coşkuyu yaşayan herkesle en kısa zamanda yeniden kavuşmayı diliyoruz” dedi.

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