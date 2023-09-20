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İşte İyi Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayı! Meral Akşener duyurdu

İşte İyi Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayı! Meral Akşener duyurdu

Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 yılında yapılması planlanan seçimler için çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'nin İzmir adayı belli oldu. İYİ Parti lideri Akşener, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığını açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İYİ Parti'nin GİK toplantısından ittifak yapılmayacağı yönünde karar çıkmıştı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada "81 il ve tüm ilçelerde aday çıkarma kararı alındığı" vurgulanmıştı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığını açıklayan Akşener, "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum" dedi.

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