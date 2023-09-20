BIST 7.752
DOLAR 27,04
EURO 28,99
ALTIN 1.689,41
HABER /  GÜNCEL

CHP Kadın Kolları'ndan okullara ücretsiz yemek çağrısı

CHP Kadın Kolları'ndan okullara ücretsiz yemek çağrısı

CHP Kadın Kolları bugün 81 il ve 973 ilçede okullara 'ücretsiz öğün' talebiyle eş zamanlı açıklama yaptı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 'Bizden vergi almasını bilen iktidar çocuklara en az bir öğün ücretsiz yemek vermek zorundadır. Bu imkan bir lüks değildir, bu bir zorunluluktur' ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Kadın Kolları'nın 81 il ve 973 ilçede okullara 'ücretsiz öğün' talebiyle eş zamanlı açıklama yaptıklarını dile getiren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, okul öncesi eğitimde geçtiğimiz yıl başlatılan ve bu yıl açıklama yapılmayan 'bir öğün ücretsiz yemek' konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin acil çözülmesi gereken sorunlarından birinin 'çocuk yoksulluğu' olduğunu ifade eden Nazlıaka, gıda fiyatlarındaki artışın çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engellediğini söyledi.

Nazlıaka, yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranının yüzde 10 olduğunu aktardı ve eleştirilerde bulundu.

TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuğun dengeli beslenmediğini belirten Nazlıaka, "Çocuklar okulda açlıktan bayılırken, çocuklar okulda açlığını su içerek bastırmaya çalışırken, bizler ücretsiz öğün konusunun rafa kaldırılmasını asla kabul etmiyoruz, buna asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Toplantı sırasında yanında getirdiği beslenme çantasını gösteren Nazlıaka, okullardan verilen listeye göre bir beslenme çantasını doldurmanın haftalık maliyetinin 175 TL'yi bulduğunu ve bir evden 3 çocuğun okula gitmesi halinde maliyetin 525 TL'ye çıktığını söyledi.

Aylin Nazlıaka, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Elektrik düğmesine bastığımızda 4 çeşit, musluğu açtığımızda 5 çeşit vergi ödüyoruz. Bizden bu vergiyi almasını bilen iktidar çocuklara en az bir öğün ücretsiz yemek vermek zorundadır. Bu imkan bir lüks değildir, bu bir zorunluluktur. Bu giderek derinleşen yoksulluğun olduğu bir ülkede sosyal devlet olmanın da getirdiği bir zorunluluktur, bir sorumluluktur, anayasal bir haktır"

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da bebek bezi çalan 5 kişi tutuklandı!
Adıyaman'da bebek bezi çalan 5 kişi tutuklandı!
Doğal afetlerde ve trafik kazası harici durumlarda trafik sigortası neleri kapsar? AAT Hukuk Bürosu avukatı Ali Alper Tüfekçi açıkladı
Doğal afetlerde ve trafik kazası harici durumlarda trafik sigortası neleri kapsar? AAT Hukuk Bürosu avukatı Ali Alper Tüfekçi açıkladı
Gipsy Kings by Andre Reyes, İstanbul'da sevenleriyle buluştu
Gipsy Kings by Andre Reyes, İstanbul'da sevenleriyle buluştu
Antalya'da eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren koca tutuklandı!
Antalya'da eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren koca tutuklandı!
Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan davada tahliye kararı
Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan davada tahliye kararı
Telefon dolandırıcılarının hedefi bu defa yaşlı çift oldu!
Telefon dolandırıcılarının hedefi bu defa yaşlı çift oldu!
Özgür Özel bana bakanlık teklif etti! Selçuk Özdağ'dan yeni ifşaat
Özgür Özel bana bakanlık teklif etti! Selçuk Özdağ'dan yeni ifşaat
Fatih Erbakan'dan 31 Mart'ta çıtayı daha ileri taşıma sözü
Fatih Erbakan'dan 31 Mart'ta çıtayı daha ileri taşıma sözü
Trendyol Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı
Muhsin Yazıcıoğlu davası gelecek seneye ertelendi!
Muhsin Yazıcıoğlu davası gelecek seneye ertelendi!
Antalya'da temizlik işçisi 7 milyon liralık çek buldu, gitti polise teslim etti!
Antalya'da temizlik işçisi 7 milyon liralık çek buldu, gitti polise teslim etti!
CHP'li Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'nde ziyaret turu!
CHP'li Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'nde ziyaret turu!