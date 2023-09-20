BIST 7.729
DOLAR 27,04
EURO 29,00
ALTIN 1.689,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da narkotik polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da narkotik polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

Samsun Çarşamba'da şüpheli bir ikamete narkotik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda esrar ve kenevir ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Çarşamba ilçesine bağlı Yalı Mahallesine, JASAT ve Dikbıyık Jandarma Karakolu ekiplerince operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli M.T.’nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada yaklaşık 450 gram kurumaya bırakılmış esrar maddesi ve boyları 1 metre ile 1,5 metre arasında değişen 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edildi. Şüpheli Y.Ç., Çarşamba Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da çelik kasa çaldılar, Eskişehir'de yakalandılar!
Samsun'da çelik kasa çaldılar, Eskişehir'de yakalandılar!
Nevşehir'de polis ekiplerinden tarihi eser operasyonu! 26 parça tarihi eser ele geçirildi
Nevşehir'de polis ekiplerinden tarihi eser operasyonu! 26 parça tarihi eser ele geçirildi
2024 Clio Türkiye'ed satışa sunuldu fiyatı belli oldu hibrid modeli yüzde 40 daha az yakıyor
2024 Clio Türkiye'ed satışa sunuldu fiyatı belli oldu hibrid modeli yüzde 40 daha az yakıyor
Iğdır’da yol kenarında küçükbaş hayvan ölüleri bulundu
Iğdır’da yol kenarında küçükbaş hayvan ölüleri bulundu
5 gün önce kaybolmuştu! Korkunç halde bulundu
5 gün önce kaybolmuştu! Korkunç halde bulundu
Isparta'da feci kaza! ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı
Isparta'da feci kaza! ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: En iyi şekilde hazırlandık!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: En iyi şekilde hazırlandık!
Edirne'de 5 gündür aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu!
Edirne'de 5 gündür aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu!
İşte İyi Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayı! Meral Akşener duyurdu
İşte İyi Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayı! Meral Akşener duyurdu
Profesyonel fitness sporcusu Kuşadası'nın gururu oldu!
Profesyonel fitness sporcusu Kuşadası'nın gururu oldu!
CHP Kadın Kolları'ndan okullara ücretsiz yemek çağrısı
CHP Kadın Kolları'ndan okullara ücretsiz yemek çağrısı
Adıyaman'da bebek bezi çalan 5 kişi tutuklandı!
Adıyaman'da bebek bezi çalan 5 kişi tutuklandı!