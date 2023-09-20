2024 Clio Türkiye'ed satışa sunuldu fiyatı belli oldu hibrid modeli yüzde 40 daha az yakıyor

Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen Yeni Clio, Türkiye'de satışa çıktı. Yeni Clio'nun Equilibre versiyonu 826 bin 900 TL'den başlayan, Evolution versiyonu ise 959 bin 900 TL'lik fiyatıyla yollara çıktı.Hibrid modeli geleneksel bir benzinli motora kıyasla tüketimi yüzde 40'a kadar azaltıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Clio, etkileyici far imzası, dijital ön konsolu ve sportif esprit alpine donanım seçeneğiyle müşterilerin beğenisine sunuldu.

Yeni Clio'nun Equilibre versiyonu 826 bin 900 TL'den başlayan, Evolution versiyonu ise 959 bin 900 TL'lik fiyatıyla yollara çıktı.

İki farklı motor seçeneği bulunan Techno Esprit Alpine donanımın TCe 90 hp x-tronic versiyonu 1 milyon 23 bin 900 TL'den, e-Tech full hybrid 145 hp versiyonu ise 1 milyon 248 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.

Bugüne kadar dünya genelinde 16 milyon satış başarısı yakalayan Renault Clio küresel çapta en çok satanlar arasına girerken, Avrupa'da ve Türkiye'de "Yılın Otomobili" ödüllerini kazandı. Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye'de, bugüne kadar 600 binden fazla satışa imza atıldı. Türkiye'de üretilen ve OYAK Renault Fabrikaları'nda 4,2 milyon adetlik üretimi aşan Renault Clio, B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor.

7 gövde rengiyle yollarda olacak

Yeni Renault Clio, yeni tarzıyla daha çekici ve zarif olarak öne çıkıyor. İç mekan, şık ve seçkin mimarisiyle markanın yeni tasarım dilini ilk kez yorumluyor. Far imzası tamamen yeni ve marka kimliğini yansıtıyor. Gergin, kesin ve verimli çizgiler, Yeni Clio'ya daha çekici bir karakter kazandırıyor.

İç tasarımda yeni döşemeler ve biyolojik kaynaklı malzemeler onu güncel bir araç haline getiriyor. Ayrıca kalitesini ve kabindeki deneyimi önemli ölçüde artırıyor. Sportif ve şık Esprit Alpine donanım seviyesi hem iç hem de dış tasarım olarak yeni Clio dönemini en iyi şekilde özetliyor.

Yeni Clio, beyaz, yıldız siyah, mineral gri, demir mavi, alev kırmızı, mercan turuncu ve uzaktan opak, yakından sedefli görünen üç katmanlı kaya gri olmak üzere 7 gövde rengiyle yollara çıkıyor. Ebatları 17 inçe kadar ulaşan jant seçenekleri, otomobilin çekiciliğini destekliyor. Farklı donanımlarla kombine edilen ikisi alüminyum alaşımlı olmak üzere 4 jant seçeneği bulunuyor.

Geniş arka yolcu alanı ve 391 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor

Yeni Clio'nun yeni ön konsolunda 7 inç dijital ekran yer alıyor, Techno Esprit Alpine donanım seviyesinde ise opsiyon olarak 10 inç dijital ekran seçeneği sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor. Erişilebilirlik ve diz mesafesi açısından oldukça cömert arka yolcu alanı ve 391 litreye kadar bagaj hacmiyle sınıfının en iyi özelliklerini sunuyor.

Yeni Clio'nun multi-sense teknolojisi, ön konsol ve orta konsoldaki aydınlatma ayarlarını düzenleyerek yeni bir deneyim dünyasının kapılarını aralıyor.

Teknolojisi de güncellendi

Teknolojisi de güncellenen Yeni Clio, hem sürücü hem de yolcular için gelişmiş, nitelikli teknolojilerle kabin içindeki herkese daha fazla rahatlık sunuyor. Multi-sense ayarlarıyla Renault Easy Link multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, son derece sezgisel bir deneyime katkıda bulunuyor.

Yeni Clio, sürüşü daha kolay ve güvenli kılan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) yollara çıkıyor. Bunlar, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere 3'e ayrılıyor.

Aktif acil fren destek sistemi, trafik işaretlerini tanıma sistemi ve 360 derece kamera gibi öne çıkan sistemler yeni Clio'yu sınıfının en güvenli otomobillerinden biri yapıyor.

Segmentindeki en kapsamlı güç aktarma seçeneği

Yeni Clio, farklı enerji kaynakları kullanan farklı güç aktarma sistemleriyle donatılıyor. İleri teknolojiye sahip 145 hp E-Tech full hybrid bunlardan biri olarak seçenekler arasında yerini alıyor. Şehirlerde elektrikli sürüş keyfini herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşıyor ve yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını düşürüyor.

Tüm motor seçeneklerinde bir eko-sürüş asistanı, sürücüye yakıttan tasarruf etmenin ve böylece egzoz CO2 emisyonlarını azaltmanın en iyi yollarını öneriyor. Yeni Clio'da 145 hp e-Tech Full Hybrid versiyon da sunuluyor.

e-Tech Full Hybrid teknolojisi, 150'nin üzerinde patent ve Renault'nun Formula 1 deneyimlerini içeriyor. Enerji geri kazanım işlevi bunlardan biri olarak öne çıkıyor. Yeni Clio'yu daha dinamik ve daha verimli hale getiriyor. Sistem, iki elektromotor ile 4 silindirli, 1,6 litre 69 kW (94 hp) içten yanmalı motor, akıllı multi-mode debriyajsız vites kutusu ve 1,2 kWsa bataryadan oluşuyor.

e-Tech Full Hybrid güç aktarma sistemi, enerji verimliliğini optimize etmek için içten yanmalı motor ve elektrik motoru 14'e kadar farklı modda kombine edebiliyor.

Tüketimi yüzde 40'a kadar azaltıyor

Otomobil, çalıştırıldığı ilk anda her zaman elektromotordan güç alıyor ve şehir içi sürüş seyrinde yüzde 80'e kadar elektromotoru kullanabiliyor. Geleneksel bir benzinli motora kıyasla tüketimi yüzde 40'a kadar azaltıyor. Yeni Clio, hibrit şehir otomobili segmentindeki en yüksek batarya kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Verimli güç aktarma sistemi sayesinde CO2 emisyonları 93 gr/km'den başlıyor. Böylece sessiz bir elektrikli otomobil keyfini batarya şarj gereksinimi olmadan yaşatabiliyor.

3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor 90 hp güç ve 160 Nm tork üretiyor. Motor 6 vitesli manuel şanzıman veya otomatik vites ile kombine ediliyor. Otomatik şanzıman sayesinde pürüzsüz vites geçişleri ve keyifli sürüş deneyimi sağlıyor.

Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan sürücüler için atmosferik 3 silindirli 1.0 SCe motor doğru çözüm olarak öne çıkıyor. 65 hp güç ve 95 Nm tork üretiyor. 5 vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor. Bu nedenle şehir içinde ve çevresinde yumuşak ve akıcı bir sürüş sağlıyor.

LGP'li modeli iki deposu dolu olduğunda menzil bin kilometreyi aşıyor

TCe 100 LPG 3 silindirli turbo motor Yeni Clio'da da görev yapıyor. Bu çift yakıtlı sistem, tüketimi azaltıp CO2 emisyonlarını düşürürken performansı artırıyor. İki deposu da dolu olduğunda toplam 1.000 kilometrenin üzerinde yol kat edebiliyor.