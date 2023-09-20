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5 gün önce kaybolmuştu! Korkunç halde bulundu

5 gün önce kaybolmuştu! Korkunç halde bulundu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 5 gün önce kaybolan 73 yaşındaki Dursun Korkmaz ormanlık alanda ölü bulundu.

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Evinden 5 gün önce ayrılan Korkmaz'dan haber alamayan yakınları polisi aradı.Kayıp ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Polis ekipleri Korkmaz'ı, Beyendik kavşağındaki ormanlık alanda ölü buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Korkmaz'ın cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arama çalışmalarına katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelen Korkmaz'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

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