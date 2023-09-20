Iğdır’da yol kenarında küçükbaş hayvan ölüleri bulundu

Iğdır merkeze bağlı Akyumak köyünde yol üstünde ölü küçükbaş hayvanlar bulundu. Köye giden yetkililer, ölü hayvanları topladı ve bölgeyi ilaçladı.

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Olay, Iğdır merkeze bağlı Akyumak köyünde meydana geldi. Köy sakinleri, köy yolu üzerine atılmış küçükbaş hayvan ölüleri ile karşılaştı. Ardından köyde sürüsü olan vatandaşlarla irtibata geçildi. Hayvan sahipleri çıkmayınca köylüler yetkililere haber verdi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer ilk incelemelerde, hayvanların kulağında bilgi küpelerinin olmadığını tespit etti. Hayvanlar yetkililer tarafından toplanırken, bölge de ilaçlandı. Koyunların kurtlar tarafından telef edildiği ihtimali üzerinde duruluyor.