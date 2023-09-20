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Samsun'da çelik kasa çaldılar, Eskişehir'de yakalandılar!

Samsun'da çelik kasa çaldılar, Eskişehir'de yakalandılar!

Samsun'da içinde 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasa çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 21 Ağustos'ta Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir ikametten 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan şifreli kasanın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 304 güvenlik kamerasını yaklaşık 60 saatlik çalışmayla inceleyen ekipler tespit ettikleri şüpheliler H.Ö. (21) adlı kadın ile Z.Y. (15) adlı kız çocuğunun hırsızlık yaptıkları bölgeden ticari taksiyle İlkadım ilçesine gittiklerini belirledi.

Zanlıların buradan başka bir araca binerek Eskişehir'e gittiklerini belirleyen ekipler operasyon düzenledi. İki şüpheli Eskişehir'deki ikametlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. hakimlikçe tutuklandı, Z.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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