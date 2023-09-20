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Galatasaray Kopenhag maçı UEFA Şampiyonlar Ligi (CANLI YAYIN)

Galatasaray Kopenhag maçı UEFA Şampiyonlar Ligi (CANLI YAYIN)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek.

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Galatasaray Kopenhag maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray Kopenhag maçı, 20 Eylül 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 19.45'te başlayacak.

Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Kopenhag maçı, Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

Gruptaki ilk maçına çıkıyor!

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke sıralamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek sarı kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına bu akşam çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray Kopenhag maçı ilk 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

KOPENHAG: Grabara, Jelert, Vavro, Diks, Meling, Lerager, Falk, Claesson, Elyounoussi, Gonçalves, Larsson.

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