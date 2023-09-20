Osmaniye'de operasyon sırasında açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı
Osmaniye'de bir eve yapılan uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı.Abone ol
Osmaniye'de bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon esnasında açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı.
1 astsubay şehit oldu
Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu 3 jandarma yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.