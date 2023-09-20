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Osmaniye'de operasyon sırasında açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı

Osmaniye'de operasyon sırasında açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı

Osmaniye'de bir eve yapılan uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı.

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Osmaniye'de bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon esnasında açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı.

1 astsubay şehit oldu

Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu 3 jandarma yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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