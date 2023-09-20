Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

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Ankara-Atina hattında son günlerde ılımlı bir atmosfer yaşanıyor. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından komşu Yunanistan'dan gelen yardıma karşılık Türkiye de yaz aylarında Yunanistan'da çıkan yangınlara müdahale için ekipleri göndermişti.

Ilımlı bir atmosfere bürünen ilişkilerde iki lider, karşılıklı temaslarla süreci ilerletmek konusunda hem fikir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta yoğun programı devam ediyor.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Olumlu havayı devam ettirme kararlılığı

İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiler.

Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etti.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ekim ortasındaki toplantıları; Kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının hayata geçirileceği duyuruldu.

Bölgesel meseleler görüşüldü

İki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Özellikle, Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olguları ele alındı.

İki lider, sivil koruma alanındaki ikili iş birliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

Göç konusunda ortak çalışma

Erdoğan ve Miçotakis'in göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağladığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler.

"Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili mesaj paylaştı.

Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkevi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşme ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslenmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde ise BM'nin 78’nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etmişti.

Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul eden Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katılmıştı.