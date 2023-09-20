Aliyev: Azerbaycan ordusu düşmanı cezalandırmıştır

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni güçlere karşı başlattığı antiterör operasyonunda ateşkes sağlanmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka hitap etti" dedi.

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Ermeni güçlerin Karabağ'da provokatif eylemlerini artırması üzerine Azerbaycan ordusu bölgede antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ağır darbe indirdi. Ermenilerin silahlarını bırakmayı kabul etmesinin ardından ateşkes sağlandı. Ateşkesin ardından kameralar karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitap etti.

İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Düşman tarafından uzun yıllar büyük mühendislik işleri neticesinde istihkamların mevcutları şartında düşman bölgelerinin tepelerde elverişli yerlerde yerleştirilmesine bakmayarak bizim askerlerimiz kahramanlık göstermişler kısa müddette bütün yönlerde önemli derecede başarılar elde etmişler.

"Ordumuz gerekli adımları attı"

Antiterör tedbirleriyle birliklerimiz başarı elde etmiştir. Azerbaycan arazisinde kanunsuz olarak 100'den çok Ermenistan ordusuna mahsus tank ve zırhlı nakliyat vasıtaları yerleştirilmiştir. 200'den çok top, hava hücumuna karşı kurgular yerleştirilmiştir. Ordumuz gerekli adımları atarak düşmanı cezalandırmıştır. Antiterör operasyonu kapsamında birliklerimiz başarı elde etti.

"Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi"

Karabağ'da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı. Ermenistan Devleti'nin Azerbaycan topraklarında kanunsuz olarak yerleştirilmiş ordusunun büyük kısmı imha edilmiştir. Harekat başlamadan önce bütün birimlerimize Karabağ bölgesinde yaşayan sivil halkın korunması yönünde talimat verdik.

"Azerbaycan yolunda canlarını feda ettiler"

Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılara şifa versin. Onlar vatan yolunda, hak, adalet yolunda, Azerbaycan yolunda canlarını feda ettiler. Onların aziz hatırası kalbimizde ebedi yaşayacaktır.

"Bütün silahları bırakmalıdırlar"

Bizim arazimizde kanunsuz iskan edilen Ermenistan ordusu grupları, silahları bırakmalı, arazimizden tamamıyla çıkarılmalıdır. Aynı zamanda bütün silahları bırakmalıdırlar. Aksi takdirde sonuna kadar gideceğiz. Düşman bizim gücümüzü iyi bilir.

"Karşı taraf ateşkese tam uymadı"

Azerbaycan her zaman olduğu gibi sözüne sadıktır. Bunu dost ve düşmanlarımız bilir. Bugün saat 13.00'de ateşkes ilan edildi. Karşı taraf ateşkese tam uymayıp ateşkes ilan olunmasından sonra bizim bölgelerimiz ateş altına alınmıştır. Artık kanunsuz Ermeni silahlı gruplarının bölgelerden çıkarılma süresi başlamıştır. Onlar bizim şartımızı kabul ederek silahların da bırakılmasına başlamıştır. İkinci Karabağ muharebesinden sonra biz haklılığımızı ifade ederek defalarca Ermenistan'a, dışarıdaki temsilcilerine başvurarak 'Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan arazisinde kalması kanunsuzdur ve buna son verilmelidir' dedik.

"Ermenistan bizim toprağımızdan çıkmalıydı"

Ermenistan bizim toprağımızdan çıkmalıydı. Karabağ Azerbaycan arazisidir. Bunu bütün dünya biliyor. Bizim topraklarımızın ölçülerini de hatırlattık. Ermenistan, Karabağ'ı Azerbaycan'ı ayrılmaz bir parçası olarak tanımadan Karabağ'da 30 yıl at oynatan kriminal rejimin hangi statüsü olabilir?

"Bizim adımlarımız adaletli"

Karabağ'da sahte başkanlar seçildi. Rövanşist nüveler başkaldırdı. Kanunsuz, kriminal rejim azgınlaştı. Azerbaycan arazisinde yaşıyor bunlar. Bütün bizim adımlarımız adaletlidir ve bütün adımlara göre biz sorumluluk taşıyoruz. Antiterör tedbirleri öyle gerçekleştirildi ki, düşman bölgeleri ve silahları etkisiz hale getirildi. Kriminal rejim teslim olduktan sonra artık bu gerginlik kaynağı, bu zehir yuvası artık tarihte kalmalıdır."