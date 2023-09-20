Putin ve Paşinyan'dan Karabağ görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’daki gerginliğin ardından telefon görüşmesi yaptı. Taraflar ayrıca Ermeni - Rus ikili ilişkilerini de konuştu.

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Azerbaycan ordusunun Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, telefonda görüştü.

Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Dağlık Karabağ’daki durum ele alındı. Taraflar ayrıca Ermeni - Rus ikili ilişkilerine dair konuya da değindi." ifadeleri kullanıldı.