Van'ın "Gevaş Fasulyesi" tescillendi

Van'ın Gevaş ilçesinde üretilen fasulye, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

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Van Ticaret Borsası ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince Gevaş ilçesinde üretilen yeşil fasulyesinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı.

Ticaret Odası Başkanı Nayif Süer, odada düzenlediği basın toplantısında, ürünün gelişmesi ve piyasa tanıtılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlçede yılda 12 bin ton yeşil fasulye üretildiğini belirten Süer, "Geç kalınmış bir tescil. 20 yıl önce alınması gerekirdi, mutluyuz. Etli ve güzel olması sebebiyle zor bulunan bir fasulye. Çiftçilerimizin yanında olacağız. İnsanları iş sahasına açılmaları için daha fazla sahipleneceğiz. Sadece bununla kalmayacağız, paketlenmesi, işlenmesi ve fuarlarda tanıtımını yapacağız." dedi.

Basın toplantısına Gevaş Tarım ve Orman İlçe Müdürü Suat Özek ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Şensoy katıldı.