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ABD Merkez Bankası'nın toplantısı sona erdi! Fed faizi 5,25-5,50’de sabit tuttu

ABD Merkez Bankası'nın toplantısı sona erdi! Fed faizi 5,25-5,50’de sabit tuttu

Küresel piyasaların ana odak noktası olan ABD Merkez Bankası'nın toplantısı sona erdi. Toplantıda faizin sabit tutulması kararı çıktı.

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ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen karar geldi.

Yapılan son dakika açıklamasına göre Fed bu ay faiz artırımı yapmayarak faizi sabit tuttu.

Fed bu karar ile faizi yüzde 5,25 – 5,50 aralığında tutmaya devam etti.

Fed’in aldığı bu kararın enflasyonu ne şekilde etkileyeceği ise Ekim ayında belli olacak.

Fed’in bir sonraki faiz kararı ise 1 Kasım’da açıklanacak.

Ekonomistlerin medyan beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede tutulması yönündeydi.

Fed bu yıla ilişkin yönlendirmesinde de piyasa beklentilerine paralel bir sinyal verdi. Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngördü.

Karar metninde yetkililerin "uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" belirleyeceğini vurgulayan ifade tekrarlandı.

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