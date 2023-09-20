Zelensky açıklaması: Sonu Usame Bin Ladin'e benzeyecek

ABD’li gazeteci Jackson Hinkle'nin şaşırtıcı benzetmesi gündem oldu. Hinkle röportajında Vladimir Zelensky'nin sonunun Usame Bin Ladin gibi bitebileceğini söyledi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Avrupa'nın yardımına muhtaç olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, zor dönemlerden geçiyor.

Bu süreçte ABD birçok kez yaptığı yardımlarıyla Ukrayna'ya destek oldu.

ABD’li gazeteci Jackson Hinkle'nin Zelensky hakkında yaptığı dikkat çekici analiz ise gündeme düştü.

"Zelensky'nin kaderi Usame Bin Ladin gibi olacak"

Hinkle, Russia Today’a (RT) verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in, ABD’nin ‘nüfuz ajanı’ olan El Kaide'nin tasfiye edilen lideri Usame bin Ladin'in kaderiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hinkle, "Yanılıyor olabilirim ama Zelenskiy'yi trajik bir sonun beklediğini düşünüyorum" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 71 bin kişinin ölümüne yol açan karşı taarruzunun ‘intihar görevi’ haline geldiğini vurgulayan gazeteci, Odessa, Lvov ve Kiev sakinlerinin eşlerini, babalarını, oğullarını ve kardeşlerini cepheye gönderen hükümeti protesto etmeleri gerektiğini, ancak yetkililerin tepkisinin acımasız olacağı gerçeği nedeniyle buna girişmediklerinin de anlaşılır olduğunu kaydetti.

Zelensky'den umutsuz konuşma

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunda bu yıl ciddi bir atılım gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kimsenin bilmediğini söyledi.

CNN'e konuşan Zelensky bununla birlikte ordunun daha fazla başarıya imza atacağını düşündüğünü dile getirdi.