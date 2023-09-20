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Sacha Boey: İyi oynadığımızı düşünüyorum

Sacha Boey: İyi oynadığımızı düşünüyorum

Galatasaray'ın Kopenhag'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Sacha Boey, açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın ilk golü atan savunma oyuncusu, "Maçın geneline bakınca iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama ufak hataların bedelini ağır ödüyorsunuz" dedi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadelede 2-0 geriye düşen Galatasaray, 2 dakikada geri döndü ve puanı aldı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete attı. Karşılaşmada Kopenhag'ın golleri 35. dakikada Muhammed Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo Gonçalves'ten geldi.

Maçın ardından takımın ilk golü atan Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

"Ufak hataların bedelini ağır ödüyorsunuz"

Mücadele hakkında değerlendirme yapan Boey, şunları söyledi:

Maçın geneline bakınca iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama ufak hataların bedelini ağır ödüyorsunuz. Daha sonra 2-2 yaptık ve maçı bitirdik.

"Manchester maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız"

Manchester United maçıyla ilgili yorumunda ise Boey, şunları dedi:

Manchester maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız ve oradan da puan almaya çalışacağız.

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