Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Ekonomistler kaç puan artış bekliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası TSİ 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması yüzde 36 oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası TSİ 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan'ın göreve atanması sonrası faiz indirimi sürecine 27 ay sonra son vermiş, son 3 PPK toplantısında politika faizini yüzde 16,5 artırmıştı.

Artış Haziran'da başladı

Politika faizi, Haziran ayında 650 baz puan artışla yüzde 15'e, Temmuz ayında ise 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti. 24 Ağustos'ta yapılan toplantıda ise politika faizi, piyasa beklentilerinin üzerinde 750 baz puanlık artışla yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkartılmıştı.

Ekonomistlerin tahminleri

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı. Anket sonuçlarına göre, 250 ile 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36 oldu.

REUTERS ANKETİ: Reuters anketine katılan 16 ekonomist de Merkez Bankası'ndan 500 baz puanlık artış bekliyor. Tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.

BLOOMBERG ANKETİ: Bloomberg HT'nin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi de, politika faizinin bugün 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a yükseltilmesi yönünde. Eylül ayı faiz anketinde; maksimum beklenti yüzde 30, minimum beklenti ise yüzde 27,5 oldu. Ankette 2023 yıl sonu için medyan faiz beklentisi yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yıl sonuna ilişkin maksimum beklenti yüzde 40, minimum beklenti ise yüzde 30 oldu.