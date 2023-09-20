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Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü

Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Rus Barış Gücünü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Canyatak yerleşim birimi yakınlarında Rusya Barış Gücüne ait UAZ Patriot aracına ateş açıldığı duyuruldu. Açıklamada, ateş sonucu arabadaki askerlerin yaşamlarını yitirdiği bilgisi verildi.

Olayın açığa kavuşturulması için Azerbaycan ve Rusya'nın soruşturma makamlarının bölgede iş birliği içerisinde çalıştığı belirtilen açıklamada, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına, Rus Barış Gücü komutanlığına, ölen askerlerin aile ve yakınlarına Azerbaycan'ın taziyeleri iletildi.

Açıklamada, ölen asker sayısı ve ateşin kimin tarafından açıldığı hususunda bilgi paylaşılmadı.

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