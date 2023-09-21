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Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri sıraladı

Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri sıraladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem için en güvenli şehirleri açıkladı. Ercan'ın açıklamasına göre , Türkiye’de Nevşehir ve Niğde deprem için güvenli şehirler....

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden bu kez de deprem için en güvenilir şehirleri sıraladı.

Prof. Dr. Ercan’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Nevşehir; <M5,0, Niğde; <M5,5. Her iki ilimiz de deprem güvenli illerdir. Peri bacalarının yüzyıllardır yıkılmamasının nedeni de depremsiz olmasıdır.”

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