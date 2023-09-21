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Ukrayna tahılı Polonya'yı gerdi: Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna tahılı Polonya'yı gerdi: Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin artık Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini söyledi. Polonya haber ajansı PAP'a göre Morawiecki'nin açıklaması Ukrayna ile ilişkilerinin, Varşova'nın büyük miktarlardaki Ukrayna tahılına uyguladığı ambargo nedeniyle gerildiği bir dönemde geldi.

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Özel televizyon kanalı Polsat News'e konuşan Morawiecki, Polonya'nın Rusya'ya karşı kazanılacak zafere yardımcı olduğunu ancak Ukrayna'dan yapılan tahıl ithalatının Polonya pazarını tahribini kabul edemeyeceğini söyledi.

Morawiecki, Ukrayna tahılının transit geçişinin süreceğini belirterek "Polonya bu geçişten dolayı herhangi bir maliyete katlanmıyor. Aksine, bundan kazanç sağladığımız söylenebilir." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna'nın güvenliğini kesinlikle riske atmayacağının altını çizen Morawiecki, "Rzeszow'daki askeri ikmal merkezimiz, Amerikalılar ve NATO ile mutabık kalarak şimdiye kadar yerine getirdiği ve getireceği rolün aynısını yerine getirmektedir.

Morawiecki, orduya yatırımlar için siparişlerini artırdıklarını dile getirerek "Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz, çünkü artık kendimizi en modern silahlarla silahlandıracağız." diye konuştu.

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