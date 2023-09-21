BIST 7.720
DOLAR 26,92
EURO 28,76
ALTIN 1.673,88
HABER /  GÜNCEL

2 bin 450 sözleşmeli personel alacak! başvuru şartı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2 bin 450 sözleşmeli personel alacak! başvuru şartı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı gerçekleştirilecek.

Adaylarda, 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak.

Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
'Ben böyle ilgi görmedim!' 43. katta Türk şovu! Goldman Sachs’ın odaları Türkiye için açıldı
'Ben böyle ilgi görmedim!' 43. katta Türk şovu! Goldman Sachs’ın odaları Türkiye için açıldı
Mehmet Şimşek, New York'ta 'takım'dan ayrı düz koşu yaptı! Hakan Fidan neler yaptı?
Mehmet Şimşek, New York'ta 'takım'dan ayrı düz koşu yaptı! Hakan Fidan neler yaptı?
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Ekonomistler kaç puan artış bekliyor?
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Ekonomistler kaç puan artış bekliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Satın alma gücüne göre 11'inci, nominal olarak ise 17. büyük ekonomiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Satın alma gücüne göre 11'inci, nominal olarak ise 17. büyük ekonomiyiz
Göç İdaresi açıkladı! İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyelilere yaptırım
Göç İdaresi açıkladı! İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyelilere yaptırım
Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz
Pakistan: Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyoruz
Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü
Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü
Zelensky açıklaması: Sonu Usame Bin Ladin'e benzeyecek
Zelensky açıklaması: Sonu Usame Bin Ladin'e benzeyecek
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Yahudi hahamlar ile görüştü
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Yahudi hahamlar ile görüştü
Ankara'da FETÖ/PDY Terör Örgütü yöneticisi yakalandı
Ankara'da FETÖ/PDY Terör Örgütü yöneticisi yakalandı
Sacha Boey: İyi oynadığımızı düşünüyorum
Sacha Boey: İyi oynadığımızı düşünüyorum
Okan Buruk: Verdiğimiz reaksiyon değerliydi
Okan Buruk: Verdiğimiz reaksiyon değerliydi