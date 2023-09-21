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Kontrolden çıkan ticari araç menfeze çarptı, devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kontrolden çıkan ticari araç menfeze çarptı, devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya Tavşanlı'da kontrolden çıkan hafif ticari araç menfeze çarpıp devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 5. kilometresi Kayı Köyü Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Domaniç ilçesine gitmekte olan Kasım Y. yönetimindeki 16 ABT 335 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak, beton menfeze çarptı.

Kazada, İsmail Y. (69) ve Naile Y., (67) olay yerinde hayatını kaybederken, Kasım Y. (40) ve Yasin Y., (46) de yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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