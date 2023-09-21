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İşte yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

İşte yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Barolar Birliği yaptığı açıklamada "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır" dedi.

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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL, dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak. Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için 1300 TL olarak belirlenirken, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL oldu.

Türkiye Barolar Birliği'nden açıklama

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) internet sitesinden yeni tarife hakkında yapılan açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır" denildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan yeni tarife hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sağkan, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi konusunda, barolarımızdan aldığımız görüş ve öneriler doğrultusunda Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışma neticesinde mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çok önemli ve tarihi bir tarifeyi hayata geçirdik. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve bakanlık bürokratlarına çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim. Baro başkanlarımıza tarife hazırlığındaki katkılarından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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