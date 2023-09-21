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Film gibi olay! Tamir için bıraktığı cipiyle aile ziyaretine gidip kaza yaptılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Film gibi olay! Tamir için bıraktığı cipiyle aile ziyaretine gidip kaza yaptılar

Bursa İnegöl'de tamir için tamirciye bırakılan cip ile aile ziyareti yapan tamirci yakını, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet ile Akhisar mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Akhisar Mahallesi'nden Cumhuriyet Mahallesi'ne seyir halinde olan Tayyip Yasir A. (22) yönetimindeki 16 AEM 160 plakalı hafif ticari, sollama yaparken karşı yöne geçen sürücü Hediye F. (27) yönetimindeki 16 AFK 978 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile cipteki yolcular Halide F. (26), Suna F. (15), Onur F. (4) ve Dilek F. (7) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tamirciye bıraktığı aracı hurdaya döndü

16 AFK 978 plakalı aracın, sahibi tarafından kazadan önce kaportacıya onarım için bırakıldığı, tamirci yakını Hediye F.'nin kaportacıya bırakılan araçla ailesini ziyarete gittiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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