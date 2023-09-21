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Davutoğlu Atatürk'e hakaret eden liselinin tutuklanmasına tepki

Davutoğlu Atatürk'e hakaret eden liselinin tutuklanmasına tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketlerde bulunan liseli gencin tutuklamasını "hangisine yanalım?" diyerek, "Vahim bir ahlaki hata işleyen 17 yaşında gencin pedagojik rehabilitasyona tabi tutulması gerekirken ifşa edilerek ve tutuklanarak düzeltilmesi mümkün olmayan bir kadere mahkûm edilmesine mi?" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketlerde bulunan Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi A.E.S isimli 17 yaşındaki çocuğun tutuklanmasını eleştirdi.

Davutoğlu, "Ah evladım, evet çok büyük yanlış yaptın ama senin yerin hapis değil, bir daha tekrar etmeyeceği şeklinde bir taahhütle yapacağın samimi bir özür yeterli." ifadelerini kullandı.

Toplumsal kutuplaşma uyarısı

Davutoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Ah evladım. Şimdi sormak isterim hem sana hem seni malzeme yapanlara hem de seni tutuklayıp hapse koyanlara; hangisine yanalım? İlim, ahlak, edep ve haya sahibi gençler yetişmesi için bir neslin bedel ödeyerek sahip çıktığı bir eğitim kurumunda böylesine ahlak-dışı görüntülerin yaşanmasına sebep olan sosyal iklime mi?

Özgür düşünce ışığında değerlendirilmeleri ve tarihimize yaptığı katkıları dolayısıyla saygıyla anılmaları gereken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk olmak üzere tarihi şahsiyetlerimizin ortak bir hafızaya değil de toplumsal kutuplaşmaya alet edilmesine mi?

Vahim bir ahlaki hata

Vahim bir ahlaki hata işleyen 17 yaşında gencin pedagojik rehabilitasyona tabi tutulması gerekirken ifşa edilerek ve tutuklanarak düzeltilmesi mümkün olmayan bir kadere mahkûm edilmesine mi?

Yayılmaması gereken bu çirkin davranışın görüntülerinin yayılması ile her seferinde Atatürk’e tekrar tekrar hakaret edilmesine yol açıldığının görülmesine rağmen toplumsal linç kampanyası için bunun kullanılmasına mı? Gittikçe derinleşen bu cinnet hali karşısında akıl, vicdan, bilim ve basiret ile davranmak zorundayız."

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