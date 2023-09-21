İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için geri adım! 'Destekleyebiliriz...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2024 yerel seçimlerinde tüm illerde kendi adaylarıyla yarışacakları konusunda ısrar ederken, Akşener'in yeni prensi "İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor" diyerek ortalığı kızıştırmıştı. İYİ Parti GİK üyesi ise, "İmamoğlu ve Yavaş'ı destekleyip desteklememe konusunda henüz net bir karar vermedik" diyerek geri adımın ilk sinyalini verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "tüm şehirlerde kendi belediye baykanı adayımızı çıkaracağız. CHP'nin Ankara ve İstanbul'u kaybetmesini de göze alıyoruz" resti çekti. Akşener'in yeni prensi İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na şok sözler! Güldoğan, "İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor. Kimse vazgeçilmez değildir" dedi.. İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a destek yok" şeklinde oluşan algıyı, ismini vermek istemeyen bir başka İYİ Parti GİK üyesi yıktı.

Henüz net bir karar vermiş edğiliz

İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi bir isim, Genel Başkan Meral Akşener'in İzmir adayı olarak Ümit Özlale'yi açıklamasıyla ilgili olarak, "GİK'te her ilden belediye başkanı adayı çıkarmamız konusunda karar çıkmış olabilir. Peki bu gerçekten böyle olacak mı? Partimiz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip desteklememe konusunda henüz net bir karar vermiş değil" yorumunu yaptı.

Neden ilk İzmir adayı açıklandı?

Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan İyi Partili isim, "Partimizin Yavaş ve İmamoğlu ile bir bağı ve çok ciddi bir geçmişimiz var. Onlara karşı bir aday çıkarabilecek miyiz? Ayrıca bizim Tunç Soyer ile bir bağımız ve geçmişimiz yok. O nedenle ilk İzmir'in adayının açıklanmasına şaşırmamak lazım" dedi. "İyi Parti, İstanbul ve Ankara belediye başkanlığına karşılık İzmir'i istiyor olabilir mi?" sorusuna da GİK üyesi şu yanıtı verdi:

CHP İzmir'i İYİ Parti'ye verir mi?

"CHP İzmir'i verir mi? CHP'nin Ankara ve İstanbul'u kazanması kesin değil. Ancak en garanti il İzmir. Şimdi İzmir garantiyken o şehri bize veririp, İstanbul ve Ankara'yı kaybederse bu durum 14 Mayıs seçimlerine döner. Saadet Partisi'ne 9 vekil, diğerlerine bilmem kaç vekil... Siz CHP olsanız bunu yapar mısınız yapmazsınız?"