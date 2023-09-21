BIST 7.719
DOLAR 27,05
EURO 28,84
ALTIN 1.675,80
HABER /  GÜNCEL

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne, 1984'te düzenlenen bombalı saldırının yıl dönümünde, silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer henüz can kaybı olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

Abone ol

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldığı belirtildi.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, başkentin kuzeyinde yer alan ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

ABD Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü paylaştı: Hırsızların en sevdiği otomobiller

Dışarından açılan ateş sonucu bazı mermiler, binanın ana kapısına ve önündeki otoparkta bulunan araçlara isabet etti.

Saldırının ne tür silahla yapıldığı, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair herhangi detay verilmedi.

ABD ve KİK dışişleri bakanlarından ortak açıklama: İran'a 'UAEA' ile tam işbirliği çağrısı

Büyükelçilik tarafından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Olayın, ABD'nin Büyükelçilik binasına 20 Eylül 1984'te bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının 39. yılına denk gelmesi dikkati çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
İşte yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
İşte yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri sıraladı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri sıraladı
Kontrolden çıkan ticari araç menfeze çarptı, devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan ticari araç menfeze çarptı, devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Tunç Soyer'den İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale yorumu! CHP için risk yaratır mı?
Tunç Soyer'den İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale yorumu! CHP için risk yaratır mı?
Ukrayna tahılı krizi Polonya rest çekti: Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz
Ukrayna tahılı krizi Polonya rest çekti: Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz
Adıyaman'da feci kaza! Minibüs ile traktör birbirine girdi: 5 yaralı
Adıyaman'da feci kaza! Minibüs ile traktör birbirine girdi: 5 yaralı
Bayern - Manchester maçında 7 gol! Şampiyonlar ligi toplu sonuçları
Bayern - Manchester maçında 7 gol! Şampiyonlar ligi toplu sonuçları
2 bin 450 sözleşmeli personel alacak! başvuru şartı belli oldu
2 bin 450 sözleşmeli personel alacak! başvuru şartı belli oldu
'Ben böyle ilgi görmedim!' 43. katta Türk şovu! Goldman Sachs’ın odaları Türkiye için açıldı
'Ben böyle ilgi görmedim!' 43. katta Türk şovu! Goldman Sachs’ın odaları Türkiye için açıldı
Mehmet Şimşek, New York'ta 'takım'dan ayrı düz koşu yaptı! Hakan Fidan neler yaptı?
Mehmet Şimşek, New York'ta 'takım'dan ayrı düz koşu yaptı! Hakan Fidan neler yaptı?
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Ekonomistler kaç puan artış bekliyor?
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Ekonomistler kaç puan artış bekliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Satın alma gücüne göre 11'inci, nominal olarak ise 17. büyük ekonomiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Satın alma gücüne göre 11'inci, nominal olarak ise 17. büyük ekonomiyiz