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Levent Yüksel Bursa'da Kültürpark Açıkhava sahnesindeydi

Levent Yüksel Bursa'da Kültürpark Açıkhava sahnesindeydi

Levent Yüksel, Bursa Kültürpark Açıkhava sahnesinde Bursalı sevenleri ile bir araya geldi. Müzik hayatındaki 30. yıla özel senfonik konserler için hazırlıklarına devam eden Yüksel, Bursa’da unutulmaz bir konser verdi.

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Besteleriyle ve söylediği şarkılarla yıllarca milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Levent Yüksel, Kültürpark Açıkhava’da sahne aldı.

Yaz sezonu boyunca şehir şehir gezerek sevenleriyle buluşan Levent Yüksel, Açıkhava konserlerinin son serisinde Bursalı hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyleyen Yüksel, muhteşem enerjisiyle de müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Müzik hayatındaki 30. Yıla özel Senfonik konserleri için hazırlıklarına da tam gaz devam eden Levent Yüksel, 7 Ekim’de Harbiye Açıkhava’da 21 Ekim Antalya Aspendos Antik Tiyatro’da, 25 Ekim’de ise Selçuk Efes Efes Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

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