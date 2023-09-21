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Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Meteoroloji o gün için uyardı İstanbul, Ankara, İzmir...

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Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Meteoroloji o gün için uyardı İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Hafta sonu yazdan kalma bir hava etkili olacak. Beklenen yağış ne zaman gelecek? İşte son tahminler...

Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Meteoroloji o gün için uyardı İstanbul, Ankara, İzmir...

İstanbul'da barajlar alarm verirken kavurucu sıcakların yeniden etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre hafta sonu resmen kavrulacağız. Uzmanlar ise beklenen yağışlar için önümüzdeki haftayı işaret ediyor.

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Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Meteoroloji o gün için uyardı İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Igdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van'ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri'nin doğusu, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Meteoroloji o gün için uyardı İstanbul, Ankara, İzmir...

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 25, Antalya'da 33, İzmir'de 30 derece olması bekleniyor.

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Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Meteoroloji o gün için uyardı İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda aşırı sıcaklar dikkat çekiyor.

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