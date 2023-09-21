Konuralp Antik Kenti'nde Büyük İskender'in başı bulundu!

"Batı Karadeniz’in Efes’i" olarak bilinen Konuralp Antik Kenti'nde yapılan kazılarda Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait bir heykel başı bulundu.

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Düzce Belediyesi'nin koordinasyonunda kazı çalışmalarının sürdüğü Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde tiyatro alanının üst kısmında toprak içinde bir yapı olduğunu fark eden arkeologlar, yapılan kazıda heykel başı buldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Konuralp Müzesi’ne haber veren arkeologlar, heykel başını incelenmek üzere Konuralp Müzesi'ne gönderdi. Tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın istişareleri neticesinde bulunan heykel başının Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait olduğu belirlendi.

Büyük İskender tasvirleri ile birebir aynı

Konuralp Müzesi’nden yapılan açıklamada, "Düzce merkeze bağlı Terzialiler Mahallesi'nde yer alan Konuralp Müze Müdürlüğü'nce kazı başkanlığı yapılan ve Düzce Belediyesi’nden işçi ve malzeme desteği ile devam eden Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro kazısı sırasında ortaya çıkarılan M.S. 2’nci yüzyıla tarihlenen 23 cm (baştan-boyna kadar) ölçülerinde İskender başı bulunmuştur. Mermerden yapılan derin ve yukarı doğru bakan gözler, göz bebeğinde matkap izleri, dişlerini pek ortaya çıkarmayan hafif açık ağzı ile tasvir edilmiştir. İki yana atılmış boyna kadar uzun kıvırcık saç modeli ve alnının ortasında arkaya ve yanlara doğru ayrılan iki tutam saçı (Anastoli) bir aslanın yelesi gibidir. Bu tasvir Büyük İskender'e özgü bir saç tipidir" denildi.