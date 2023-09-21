Adnan Oktar’ın adamlarına ‘Kayıp Altın’ davası! TMSF kayıp 7 kilo altını istedi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar’ın iki adamına, grubun el konulan bir şirketinin kasasında olması gereken 7 kiloya yakın altının kayıp olması nedeniyle alacak davası açtı. Şirket bilançosunda görünmesine rağmen kasada bulunamayan altınlar için TMSF, 11,2 milyon lira istedi.

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Adnan hoca olarak bilinen Adnan Oktar Grubu’na yönelik 5 yıl önce yapılan operasyonda, grubun 85 şirketine de kayyum atanmıştı. Kayyum atanan şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) denetimine geçti. Kayyum atanan şirketlerden biri de Haziran 2008’de kurulan Safinat İnşaat Yatırım AŞ oldu.

7 kilo altın kasada bulunamadı

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre şirket yönetimine atanan TMSF yöneticileri, ilk olarak şirketin bilançosunu çıkardı. Şirketin bilançosu, 7 kilo altının satın alındığını ortaya koydu. Ancak, anılan altınlar şirketin kasasında bulunamadı.

Oben Karatepe 30 yıldır Adnan Oktar'ın yanında...

İki müridine alacak davası açıldı

Bilançoda olmasına rağmen kasada bulunmayan altınların peşinde düşen Fon yöneticileri, şirketin iki yetkilisine ulaşmaya çalışsa da sonuç alamadı. Fon avukatı, geçen hafta, Safinat İnşaat’ın iki yetkilisi olan Oben Karatepe ile Tahsin Akkaş’a karşı alacak davası açtı.

11.2 milyon lirayı ödesinler

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davaya göre Fon, bu iki kişiden, faiz ve masraflar hariç, altınların güncel değeri olan 11 milyon 183 bin 388 liranın tahsil edilmesini istedi. Dava dilekçesine göre, aynı zamanda şirket müdürü olan Tahsin Akkaş’ın şirket kasasından da 323 bin TL para çektiği belirlendi. Fon avukatı, anılan paranın da faizi ile ödenmesini talep etti.

Tahsin Akkaş, kayyum atanan şirketin müdürüydü.

İki isim de halen firari durumda

Fon’un alacak davası açtığı Tahsin Akkaş ve Oben Karatepe, 30 yılla yakın bir süreden beri örgütün içinde. Örgütün önemli isimleri arasında yer alan Karatepe ve Akkaş firari konumda. Akkaş’ın Almanya’da, Karatepe’nin ise ABD’de olduğu kaydediliyor. İki isim, 2018’deki operasyon öncesi yurtdışına çıktıkları için yargılamaları da mümkün olmadı. Çok sayıda, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlaması bulunan Akkaş ve Karatepe örgüt adına çalışmalarını sürdürüyor.