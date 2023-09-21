Samsun'da korkunç kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 15 yaralı

Samsun Çarşamba'da fındık işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çınarlık Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde saat 06.45'te meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salih Seyhan'ın kullandığı, Samsun'dan Çarşamba ilçesine fındık toplamaya giden mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu 55 AEN 173 plakalı minibüs sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yan yattı.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Çarşamba Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.