Kars'ta göçmen kaçakçılığı operasyou! 21 kişi yakalandı

Kars'ta polis ekipleri tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 21 kişi yakalanırken 1 kişi tutuklandı.

Abone ol

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda; illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan Afganistan Uyruklu 21 kişi yakalanırken, olay ile ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen E.M. (30) ise yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen E.M. çıkarıldığı mahkemece Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Kars’a giriş yaptıktan sonra yakalanan 21 göçmenin ise sınır dışı edilmeleri için işlemleri devam ediyor.