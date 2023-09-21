Ankara'da ücretsiz yolcu tartışması! Mansur Yavaş: Men edilecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüslerinin bazı ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı üzerine, "Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır." ifadesini kullandı.

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Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananların belediye tarafından sübvanse edildiğini ve ucuz taşımacılık yaptıklarını belirtti.

EGO'nun artan maliyetler nedeniyle sadece bu aya kadar olan zararının 3 milyar liraya yaklaştığını bildiren Yavaş, ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek sağlandığını aktardı.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu'nun 62. maddesine aykırı olarak EGO'nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır."

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisinde, otobüsçülere gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi halinde Ankara'da şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı aldıklarını bildirmişti.