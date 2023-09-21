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İran'da bir sanık yine idam cezasına mahkum edildi!

İran'da bir sanık yine idam cezasına mahkum edildi!

İran’ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne geçen ay düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yargılanan bir sanık idam cezasına çarptırıldı.

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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Fars Eyaleti Başsavcısı Kazım Musevi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Musevi, "Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenleyen Tacikistan uyruklu Rahmetullah Nuruzaf 2 kez idam cezasına mahkum edilmiştir." dedi.

Saldırıyla ilgili diğer 2 sanığa ise beşer yıl hapis cezası verildiğini aktaran Musevi, kararlara karşı 20 gün süreyle temyiz yolunun açık olduğunu söyledi.

Saldırıda 2 kişi ölmüştü

Fars eyaletine bağlı Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi, 13 Ağustos'ta silahlı saldırının hedefi olmuştu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Saldırgan olayın ardından yakalanırken saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Şah Çerağ Türbesi'ne Ekim 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda da 13 kişi hayatını kaybetmişti. Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan iki zanlı 8 Temmuz'da idam edilmişti.

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