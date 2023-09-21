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Çiftçinin maliyeti arttı! Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 34,32 arttı!

Çiftçinin maliyeti arttı! Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 34,32 arttı!

Tarımsal girdi fiyat endeksi, Temmuz ayında yıllık yüzde 34,32, aylık yüzde 6,56 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Temmuz ayı Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 6,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 69,23 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 11,90 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 76,25 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın az olduğu alt gruplar yüzde 2,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 13,20 ile enerji ve yağlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 95,89 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,23 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,65 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 2,28 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 23,76 ile enerji ve yağlar ve yüzde 18,80 ile veteriner harcamaları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,38 ile hayvan yemi oldu.

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