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IMF, yoksulların korunması için zenginlerden daha çok vergi almasını istedi!

IMF, yoksulların korunması için zenginlerden daha çok vergi almasını istedi!

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Pakistan'dan yoksulların korunması için zenginlerden daha fazla vergi almasını talep etti.

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Geo News televizyonundaki habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, IMF Başkanı Georgieva ile bir araya geldi.

Görüşmede Başbakan Kakar, Pakistan ekonomisini desteklemek için IMF'nin 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını onaylamasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Kakar, IMF Başkanı Georgieva’ya ülkenin ekonomisini canlandırmak ve istikrara kavuşturmak için atılan adımlarla ilgili bilgi verdi.

Söz konusu girişimlerin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve yatırım için gerekli istikrarlı ve elverişli bir ortam oluşturmayı hedeflediğine işaret eden Kakar, toplumun savunmasız kesimlerinin korunmasına güçlü şekilde odaklandıklarını belirtti.

Georgieva da görüşmenin ardından özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Pakistan'dan yoksulların korunması için zenginlerden daha fazla vergi almasını talep etti.

IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 12 Temmuz'da onaylamıştı.

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