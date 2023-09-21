Adana'da büyük kaçakçılık operasyonu!

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 bin 70 paket sigara, bin 380 elektronik sigara, 471 kilo nargile tütünü, 223 cep telefonu, 29 akıllı saat ile 5 kablosuz kulaklık ele geçirdi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli olduğu görülen araçları durdurdu.

Ekiplerin adres ve araçlarda yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 5 bin 70 paket sigara, bin 380 elektronik sigara, 471 kilo nargile tütünü, 223 cep telefonu, 29 akıllı saat ile 5 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.