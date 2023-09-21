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40 gün önce anne olmuştu! Tuğba öğretmen bebeğine doyamadan kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
40 gün önce anne olmuştu! Tuğba öğretmen bebeğine doyamadan kalbine yenik düştü

Aydın Efeler'de 40 gün önce doğum yapan, bir ortaokulda görev yapan İngilizce öğretmeni Tuba Günaydınoğlu geçiridği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce Mardin Adliyesi'nden görev yapan İsmail Günaydınoğlu Aydın Adliye'sine, Mardin'in Artuklu ilçesindeki Noter Cevdet Altun Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Tuba Günaydınoğlu da Aydın'ın Efeler ilçesindeki Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'na atandı.

40 gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenilen Tuba Günaydınoğlu fenalaştı. Eşi İsmail Günaydınoğlu tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Günaydınoğlu'na ilk müdahaleyi yapılarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Günaydınoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Günaydınoğlu'nun acı haberini alan eşi ve sevenleri yasa boğuldu. Tuba öğretmenin cenazesinin Elazığ'ın Sün Köyü Mehdi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Günaydınoğlu'nun vefatı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında, "Efeler ilçesi Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmenimiz Tuba Günaydınoğlu'nun vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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