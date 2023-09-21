Sinsi sinsi başlıyor, yavaş yavaş ilerliyor, pençesine alıyor!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalında görevli Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özlem Kayım Yıldız, Alzheimer hastalığının sinsi başladığını ve yavaş yavaş ilerlediğini söyledi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalında görevli Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özlem Kayım Yıldız, Alzheimer hastalığının sinsi başladığını ve yavaş yavaş ilerlediğini söyledi.

Alzheimer hastalığı, kişinin yaşamını ciddi oranda etkileyen ve yaygın olarak görülen bir demans (bunama hastalığı) türüdür. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalında görevli Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özlem Kayım Yıldız, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

“65 yaş üzerinde her 14 kişiden birinde görülüyor”

Prof. Dr. Yıldız, 65 yaş üzerinde her 14 kişiden birinde 80 yaş üzerinde her 6 kişiden birinde bu hastalığın mevcut olduğunu ifade ederek, “Dünya üzerinde yaklaşık 55 milyon demans hastası olduğu sanılmaktadır. Nüfusun yaşlanması nedeniyle her yıl bu sayıya yaklaşık 10 milyon yeni hasta eklenmektedir. Bunamanın en yaygın nedeni, Alzheimer hastalığıdır. Hastalığın riski ilerleyen yaşla birlikte artmaktadır. 65 yaş üzerinde her 14 kişiden birinde ve 80 yaş üzerinde her 6 kişiden birinde hastalık mevcuttur” dedi.

“Yakın hafıza bozulur”

Hastalığın etkilerinden bahseden Prof. Dr. Yıldız, Alzheimer hastalarının yakın geçmişi unuttuklarını söyleyerek, “Hastalığın belirtileri sinsi başlar ve yavaş biçimde artar. Hastalık zihinsel yetilerin kaybı ile karakterizedir. Genellikle ilk olarak hafıza etkilenir özellikle yakın hafıza bozulur. Hastalar yıllar önce olan olayları net biçimde hatırlar, yakın geçmişi unuturlar ve zamanla yeni hatıralar edinemezler. Eşyaları koydukları yerleri unuturlar. Dikkat, hesap yapma, okuma yazma, alet kullanma becerileri de etkilenir. Sohbeti sürdüremez, iletişim güçlüğü yaşarlar. Bunama tablosuna Alzheimer dışı nedenlerinde yol açabileceği akılda tutulmalı ve bu nedenler araştırılmak üzere bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Hastaların fiziksel olarak aktif olmaları, sosyal etkileşimi sürdürmeleri önemlidir”

Hastalığın tedavisi hakkında konuşan Prof. Dr. Yıldız, “Alzheimer hastalığı tedavisi konusunda en çok araştırma yapılan hastalıklardan biridir. Şu an için hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi seçeneği mevcut olmamakla birlikte hastalığın belirtilerinin kontrol altına alınması ve hastanın yaşam kalitesinin sürdürülmesi için uygulanan ilaç tedavileri ve ilaç dışı yaklaşımlar mevcuttur. Hastaların fiziksel olarak aktif olmaları, sosyal etkileşimi sürdürmeleri önemlidir. Tedavide kullanılan ilaçlar hastalık belirtilerini azaltmaya yöneliktir. Son iki yıl içerisinde Alzheimer hastalığının tedavisinde iki yeni ilaç onay almıştır. Bu ilaçların özellikle erken evrelerde uygulanmalarının hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceği düşünülmektedir” diye konuştu.

“Bu hastalıktan korunmak mümkün”

Son olarak hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldız, “Bunun için sağlıklı yaşam ilkeleri ve Akdeniz tipi diyet benimsenmeli, zihin aktif tutulmalı, kitap okunmalı, hipertansiyon, diyabet uygun biçimde tedavi edilmeli, tütün ürünlerinden uzak durulmalıdır. Spor ve yürüyüş yapmak hastalıktan korunmaya katkı sağlar” şeklinde konuştu.