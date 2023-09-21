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Huzurevinde yaşandı! Hepsi aynı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Huzurevinde yaşandı! Hepsi aynı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı

BOLU'nun Gerede ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılardan 23'ü zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü.

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54 kişinin kaldığı Esentepe Huzurevi sakinlerinden bazılarında dün akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri baş gösterdi. Rahatsızlanan 23 kişi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaşlıların, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune aldı.

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