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Sakarya'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! 5 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! 5 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da 5 farklı ilçede Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler 18 - 20 Eylül tarihleri arasında Kocaali, Adapazarı, Erenler, Akyazı ve Hendek ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilo 548 gram kubar esrar, 47 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin ve 60 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

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