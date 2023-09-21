Sakarya'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! 5 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da 5 farklı ilçede Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Abone ol
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler 18 - 20 Eylül tarihleri arasında Kocaali, Adapazarı, Erenler, Akyazı ve Hendek ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilo 548 gram kubar esrar, 47 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin ve 60 gram kenevir tohumu ele geçirildi.