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Termal kamera da işe yaramadı Fenerbahçe revire dönü

Termal kamera da işe yaramadı Fenerbahçe revire dönü

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana sakatlık krizi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezonun start almasından itibaren tam 13 sakatlık yaşandı. Konuyla ilgili teknolojiden de yararlanmaya çalışan Kanarya, istediği sonuca ulaşamadı.

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Fenerbahçe, geçen sezon Jorge Jesus döneminde sakatlık sorunlarıyla boğuşmuştu. Özellikle Luan Peres, Michy Batshuayi, Joao Pedro gibi oyuncular uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Jesus'un yerine gelen İsmail Kartal ise sakatlık krizine farklı bir yöntemle el atmıştı. Kartal, termal kamera ile futbolcuların sakatlık riskini ölçtüklerini açıklamıştı. Ancak bu yöntem de sorunların çözümü için yeterli olmadı. Sakatlıkların çoğunun darbeye bağlı olmaksızın adale sorunları olduğu görüldü.

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli ekipte bu sezon toplam 13 sakatlık yaşandı. Son olarak Cengiz Ünder, Antalyaspor maçının henüz başında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Milli futbolcu, 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak. Yaşanan sakatlıklar, termal kamera sisteminin verimliliğini sorgulamaya başladı.

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren diğer oyuncular şu şekilde:

Umut Nayir, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Osayi ve Bartuğ Elmaz, Zajc ve Emre Mor. Bu isimlerden sakatlığı halen devam eden Luan Peres'in lisansı donduruldu.

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