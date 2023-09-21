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İstanbul'da kaçak botoks ilacı ele geçirildi!

İstanbul'da kaçak botoks ilacı ele geçirildi!

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda iki şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda botoks ilacı ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yaptı.

Kaçak yollardan ülkeye sokulan ilaçların tutulduğu adresleri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde kutulama aşamasında 724 botoks ilacı, 257 botoks maddesi, 153 dolgu maddesi, 800 dolgu ilacı, 23 anestezi kremi, basıma hazır halde 100 boş ilaç kutusu, 200 kullanım kılavuzu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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