Hentbolda Erkekler Süper Kupa haftaya sahibini buluyor

Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçının tarihi belli oldu. Geçen sezonun şampiyonu Beykoz Belediyespor ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, 27 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da karşılaşacak.

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Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Beykoz Belediyespor ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Safi Çimento, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Maç, İstanbul'da Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde 27 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.