BIST 7.698
DOLAR 27,03
EURO 28,82
ALTIN 1.672,51
HABER /  POLİTİKA

Bunu yapmayan yerel seçimde oy kullanamayacak! Son tarih 1 Ekim 2023

Bunu yapmayan yerel seçimde oy kullanamayacak! Son tarih 1 Ekim 2023

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, adres değişikliği yapanların 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde oy kullanabilmeleri için 1 Ekim 2023'e kadar adres bildirimlerini yapmaları gerektiğini belirtti.

Abone ol

Akın, yazılı açıklamasında, adres değişikliği yapan seçmenlere ilişkin CHP'li tüm belediyelere yazı gönderildiğini bildirdi.

Yazıda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan milyonlarca vatandaşın başka kentlere yerleşmek zorunda kaldığını hatırlatan Akın, bu kapsamda başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına yerleşen pek çok vatandaşın adres bildirimi yapmamış olabileceğine dikkati çekti.

Akın, yerel seçim öncesi adres değişikliği yapan seçmenlerin, bulundukları adreste oy kullanabilmeleri için seçim başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 tarihinden üç ay önceye kadar adres bildirimi yapması gerektiğini vurgulayarak, "Buna göre deprem ya da başka sebeplerle farklı bir adreste yaşayan ve henüz adres bildirmeyen seçmenlerin adres bildiriminde son tarih 1 Ekim 2023'tür. Vatandaşlarımız bu tarihe kadar adres bildirimi yapabilir." ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelerin sorumluluk bölgelerindeki tüm vatandaşlara duyuru yapacağını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yerel yönetimlere ilişkin tercihlerinin en iyi şekilde sandığa yansıması için bütün belediye başkanlarımız ve belediyelerimiz sosyal medya hesaplarında, kamuya açık alanlarda görünür mecralarda, duyuru panolarında 1 Ekim 2023'e kadar adres değişikliği yapmamış vatandaşlarımıza adres bildirimi yapılmasına yönelik çağrıda bulunacak."

ÖNCEKİ HABERLER
İşten atılan kadın piyangodan 109,3 milyon ikramiye kazandı
İşten atılan kadın piyangodan 109,3 milyon ikramiye kazandı
İnternet tarifelerine büyük zam: En ucuz tarife 585 TL olacak
İnternet tarifelerine büyük zam: En ucuz tarife 585 TL olacak
Hentbolda Erkekler Süper Kupa haftaya sahibini buluyor
Hentbolda Erkekler Süper Kupa haftaya sahibini buluyor
İstanbul'da kaçak botoks ilacı ele geçirildi!
İstanbul'da kaçak botoks ilacı ele geçirildi!
AFAD'dan Marmara depremi açıklaması: Avrupa'nın en fazla sismik gözlem ağına sahip
AFAD'dan Marmara depremi açıklaması: Avrupa'nın en fazla sismik gözlem ağına sahip
Sakarya'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! 5 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! 5 şüpheli gözaltına alındı
Will Clyburn Anadolu Efes'in yeni sezon hedefini açıkları
Will Clyburn Anadolu Efes'in yeni sezon hedefini açıkları
Antalya'da Jandarmadan büyük kaçak sigara operasyonu!
Antalya'da Jandarmadan büyük kaçak sigara operasyonu!
Tekirdağ'da acı kaza! İlkokul öğrencisine araba çarptı
Tekirdağ'da acı kaza! İlkokul öğrencisine araba çarptı
BM Genel Kurulu'nda eskort ve hayat kadını skandalı! VIP odalarda geceleri 100 bin dolar...
BM Genel Kurulu'nda eskort ve hayat kadını skandalı! VIP odalarda geceleri 100 bin dolar...
Termal kamera da işe yaramadı Fenerbahçe revire dönü
Termal kamera da işe yaramadı Fenerbahçe revire dönü
TOKİ duyurdu indirimli kampanya bugün başlıyor! İşte aranan şartlar
TOKİ duyurdu indirimli kampanya bugün başlıyor! İşte aranan şartlar