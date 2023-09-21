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Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!

Kütahya'da bir yolcu otobüsünde seyahat eden şüpheli bir şahıs üzerinde polis ekipleri uyuşturucu madde ele geçirdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya’dan geçecek olan yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen M.E.S isimli şahsın yapılan kontrollerinde 12,38 gram bonzai, 6,68 gram metamfetamin, 5,17 gram esrar, 2 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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